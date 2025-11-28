Inari Amertron Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inari Amertron Bhd hat am 27.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,01 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Inari Amertron Bhd mit 0,010 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 325,8 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 388,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at