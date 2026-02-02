InBankShares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

InBankShares hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,7 Millionen USD ausgewiesen.

InBankShares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,860 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat InBankShares im vergangenen Geschäftsjahr 84,25 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte InBankShares 81,86 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at