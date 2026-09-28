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28.09.2026 06:31:29
Incannex Healthcare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Incannex Healthcare hat sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,660 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -40,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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