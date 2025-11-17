Incannex Healthcare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Incannex Healthcare hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Incannex Healthcare ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at