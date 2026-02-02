Incap hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Incap hat am 31.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,27 INR. Im letzten Jahr hatte Incap einen Gewinn von 0,380 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 56,89 Prozent auf 72,8 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at