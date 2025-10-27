Incap stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Incap hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,8 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51,8 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at