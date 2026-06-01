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01.06.2026 06:31:29
Incap: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Incap hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite hat Incap im vergangenen Quartal 81,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Incap 49,4 Millionen INR umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,660 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,69 Prozent zurück. Hier wurden 316,67 Millionen INR gegenüber 335,79 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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