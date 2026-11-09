InCapta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

InCapta hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,16 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InCapta 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at