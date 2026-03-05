Inceptus Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inceptus Capital ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inceptus Capital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inceptus Capital -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at