Inch Kenneth Kajang Rubber gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inch Kenneth Kajang Rubber veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 MYR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen MYR – ein Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inch Kenneth Kajang Rubber 1,0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,020 MYR. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 14,58 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,77 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

