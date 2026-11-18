INCHEON CITY GAS hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 522,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INCHEON CITY GAS noch ein Gewinn pro Aktie von -126,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INCHEON CITY GAS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 191,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 139,04 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at