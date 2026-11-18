|
18.11.2026 06:31:28
INCHEON CITY GAS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
INCHEON CITY GAS hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 522,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INCHEON CITY GAS noch ein Gewinn pro Aktie von -126,000 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INCHEON CITY GAS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 191,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 139,04 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!