INCHEON CITY GAS legte Quartalsergebnis vor

INCHEON CITY GAS hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 126,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INCHEON CITY GAS ein Ergebnis je Aktie von 191,00 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INCHEON CITY GAS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 139,04 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 164,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at