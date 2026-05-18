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18.05.2026 06:31:29
INCHEON CITY GAS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
INCHEON CITY GAS hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1598,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1002,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat INCHEON CITY GAS 319,52 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 350,53 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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