|
25.02.2026 06:31:29
INCHEON CITY GAS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
INCHEON CITY GAS hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2283,00 KRW, nach 2014,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 251,18 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4650,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4675,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 962,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 943,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.