INCHEON CITY GAS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

INCHEON CITY GAS hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2283,00 KRW, nach 2014,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 251,18 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4650,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4675,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 962,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 943,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at