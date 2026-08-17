INCHEON CITY GAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INCHEON CITY GAS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1011,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1491,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 196,53 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,23 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at