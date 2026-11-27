Inclusio SA hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Inclusio SA 0,480 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Inclusio SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at