InCoax Network Registered hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat InCoax Network Registered 5,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,3 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at