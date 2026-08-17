InCoax Network Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

InCoax Network Registered stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,1 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,5 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at