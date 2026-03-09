09.03.2026 06:31:29

InCoax Network Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

InCoax Network Registered hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 7,4 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,250 SEK. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat InCoax Network Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 35,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,05 Millionen SEK im Vergleich zu 74,50 Millionen SEK im Vorjahr.

