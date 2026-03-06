Incredible verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Incredible hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Incredible in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 83,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at