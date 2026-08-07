Incuvo Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Incuvo Spolka Akcyjna Bearer lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,20 Prozent auf 2,5 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,2 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at