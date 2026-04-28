Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
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28.04.2026 13:40:09
Incyte Corporation Announces Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Incyte Corporation (INCY) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $303.33 million, or $1.47 per share. This compares with $158.20 million, or $0.80 per share, last year.
Excluding items, Incyte Corporation reported adjusted earnings of $374.42 million or $1.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.0% to $1.27 billion from $1.05 billion last year.
Incyte Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $303.33 Mln. vs. $158.20 Mln. last year. -EPS: $1.47 vs. $0.80 last year. -Revenue: $1.27 Bln vs. $1.05 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 4.770 B To $ 4.940 B
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