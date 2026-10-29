Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|
29.10.2026 13:26:01
Incyte Posts Loss In Q3, But Revenue Rises; Lifts Sales Outlook
(RTTNews) - Incyte Corp. (INCY), a biopharmaceutical company, Thursday reported a third-quarter loss compared with a profit a year earlier, primarily due to a one-time research and development expense related to its acquisition of Vega Therapeutics. The company raised its full-year net sales outlook on continued strong performance across its product portfolio.
Incyte posted a net loss of $784.80 million, or $3.86 per share, compared with net income of $424.17 million, or $2.11 per share, a year earlier. Excluding one-time items, loss was $730.80 million, or $3.60 per share.
Operating loss was $708.36 million compared with profit of $443.52 million.
Research and development expenses increased to $1.792 billion from $506.58 million, reflecting a one-time $1.23 billion in-process research and development expense associated with the July 2026 acquisition of Vega Therapeutics.
Total revenue rose 14% to $1.566 billion from $1.366 billion a year earlier. Net sales also increased 14% to $1.32 billion, driven by higher demand across marketed products.
For full-year 2026, Incyte raised its net sales outlook to $5.210 billion to $5.300 billion from its previous forecast of $5.130 billion to $5.260 billion. The company reaffirmed its guidance for all other categories.
In pre-market trading on the Nasdaq, Incyte shares were down 0.15% after closing at $116.87 on Wednesday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incyte Corp.
|
29.10.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Incyte öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Incyte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätte eine Investition in Incyte von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Incyte Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Incyte Corp.
|104,95
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.