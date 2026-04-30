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30.04.2026 06:31:29
Incyte verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Incyte hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Incyte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Incyte in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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