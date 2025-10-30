Incyte vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Incyte lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 2,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Incyte noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Incyte 1,37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at