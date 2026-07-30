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30.07.2026 06:31:29
Incyte zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Incyte stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Incyte 2,04 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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