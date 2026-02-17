Ind-Agiv Commerce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ind-Agiv Commerce hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,690 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ind-Agiv Commerce in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at