|
17.02.2026 06:31:28
Ind-Agiv Commerce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ind-Agiv Commerce hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,690 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ind-Agiv Commerce in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!