Ind Bank Housing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ind Bank Housing präsentierte in der am 13.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at