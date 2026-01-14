|
14.01.2026 06:31:28
Ind Bank Housing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ind Bank Housing präsentierte in der am 13.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!