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15.04.2026 06:31:29
Ind Bank Housing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ind Bank Housing hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 148,84 Prozent auf 2,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,090 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Ind Bank Housing ein Ergebnis je Aktie von -0,310 INR vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Ind Bank Housing in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 84,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,10 Millionen INR im Vergleich zu 2,76 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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