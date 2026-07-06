|
06.07.2026 06:31:29
Ind Bank Housing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ind Bank Housing veröffentlichte am 04.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 31,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ind Bank Housing 0,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Handelsstart -- DAX dürfte auf Richtungssuche gehen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Beim DAX zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.