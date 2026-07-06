Ind Bank Housing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ind Bank Housing veröffentlichte am 04.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 31,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ind Bank Housing 0,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at