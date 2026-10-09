Ind Bank Housing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ind Bank Housing präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ind Bank Housing 0,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at