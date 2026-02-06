IND Renewable Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IND Renewable Energy präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

IND Renewable Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

