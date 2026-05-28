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28.05.2026 06:31:29
IND Renewable Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
IND Renewable Energy hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
IND Renewable Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,870 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 INR je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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