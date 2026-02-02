Ind-Swift Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ind-Swift Laboratories hat sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1641,15 Prozent auf 1,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

