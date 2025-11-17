Ind-Swift Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ind-Swift Laboratories hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ind-Swift Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Ind-Swift Laboratories im vergangenen Quartal 1,53 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1176,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ind-Swift Laboratories 119,6 Millionen INR umsetzen können.

