17.11.2025 06:31:29
Ind-Swift Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ind-Swift Laboratories hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Ind-Swift Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Ind-Swift Laboratories im vergangenen Quartal 1,53 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1176,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ind-Swift Laboratories 119,6 Millionen INR umsetzen können.
