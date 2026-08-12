Ind-Swift Laboratories: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ind-Swift Laboratories hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ind-Swift Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,84 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,91 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at