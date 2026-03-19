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19.03.2026 06:31:28
Indaptus Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indaptus Therapeutics hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,640 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 21,580 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Indaptus Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -45,080 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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