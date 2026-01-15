|
Indbank Merchant Banking Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Indbank Merchant Banking Services stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indbank Merchant Banking Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,5 Millionen INR in den Büchern standen.
