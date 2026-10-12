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12.10.2026 06:31:29
Indbank Merchant Banking Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Indbank Merchant Banking Services hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Indbank Merchant Banking Services mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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