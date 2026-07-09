Indbank Merchant Banking Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indbank Merchant Banking Services lud am 08.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indbank Merchant Banking Services ein EPS von 0,480 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Indbank Merchant Banking Services 69,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at