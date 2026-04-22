Indbank Merchant Banking Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indbank Merchant Banking Services hat am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,48 Prozent auf 59,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Indbank Merchant Banking Services ein EPS von 1,91 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 251,53 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 268,38 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at