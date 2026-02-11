Indef Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indef Manufacturing hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 506,4 Millionen INR – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indef Manufacturing 447,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at