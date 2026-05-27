Indef Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indef Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,17 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indef Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 680,4 Millionen INR im Vergleich zu 529,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,38 INR. Im letzten Jahr hatte Indef Manufacturing einen Gewinn von 10,68 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,08 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Indef Manufacturing einen Umsatz von 1,79 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at