Indef Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indef Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indef Manufacturing ein EPS von 1,77 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indef Manufacturing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 344,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 397,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at