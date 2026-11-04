Indef Manufacturing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Indef Manufacturing hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Indef Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 517,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indef Manufacturing 493,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at