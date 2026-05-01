Indegene: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Indegene hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indegene 4,91 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 10,03 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Indegene ein EPS von 17,15 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 35,11 Milliarden INR gegenüber 28,39 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at