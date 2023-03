Independence Contract Drilling verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Independence Contract Drilling ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Independence Contract Drilling die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Independence Contract Drilling ein EPS von -1,350 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Independence Contract Drilling hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,980 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,720 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 112,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,96 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 186,71 Millionen USD ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 4,810 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 182,16 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at