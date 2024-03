Independence Contract Drilling: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Independence Contract Drilling präsentierte in der am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,610 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Independence Contract Drilling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,603 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 209,62 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at