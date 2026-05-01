Independence Realty Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Independence Realty Trust lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Independence Realty Trust 165,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at