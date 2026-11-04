Independence Realty Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Independence Realty Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 172,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Independence Realty Trust einen Umsatz von 167,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at